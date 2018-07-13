В воскресенье Ракитич установит рекорд сезона в Европе

В ближайшее воскресенье полузащитник каталонской "Барселоны" и сборной Хорватии Иван Ракитич установит рекорд сезона в Европе.

Так, по сведениям ActuFoot, финальный матч Чемпионата Мира в России против национальной команды Франции станет для 30-летнего хавбека 71-й игрой в сезоне 2017/2018 на клубном и международном уровнях. Больше него поединков за этот период не сыграл ни один футболист, выступающий в Европе.

Напомним, тренер сборной Хорватии сделал важное заявление перед финалом ЧМ. | soccernews.ru