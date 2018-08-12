В воскресенье Роналду дебютирует за "Ювентус"

Сегодня форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду дебютирует за свой новый клуб. Португалец примет участие в традиционном матче между основным составом "старой синьоры" и дублем, который проводится с 1950-х годов в городке Вильяр Пероса.

Первая игра Роналду за "Юве" уже вызвала небывалый ажиотаж среди местных жителей и близлежащих населенных пунктов. Сегодняшний матч команды начнут в таких составах:

"Ювентус" (основа): Щенсны, Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Джан, Бентанкур, Бернардески, Дибала, Дуглас Коста, Криштиану Роналду.

"Ювентус" (дубль): Пинсольо, Перин, Пьянич, Хедира, Маркизио, Матюиди, Барцальи, Манджукич, Канселу, Ругани, Беруатто, Фагиоли.

Напомним, "Ювентус" интересуется защитником "Баварии". | soccernews.ru