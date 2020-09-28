В воскресенье Роналду и Месси забили пенальти с разницей в 146 секунд
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси реализовали пенальти в воскресных матчах.
Напомним, что португалец огорчил "Рому" (2:2), а аргентинец - "Вильярреал" (4:0).
Как сообщает Squawka, звёздные футболисты забили с 11-метровой отметки с разницей в 146 секунд (около 2,5 минут).
Роналду отличился с "точки" в 22:32:17 по московскому времени, а Месси - в 22:34:43.
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|Команда
|М
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|20
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|2
|Барселона
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|35
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
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