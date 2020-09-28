В воскресенье Роналду и Месси забили пенальти с разницей в 146 секунд

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси реализовали пенальти в воскресных матчах.

Напомним, что португалец огорчил "Рому" (2:2), а аргентинец - "Вильярреал" (4:0).

Как сообщает Squawka, звёздные футболисты забили с 11-метровой отметки с разницей в 146 секунд (около 2,5 минут).

Роналду отличился с "точки" в 22:32:17 по московскому времени, а Месси - в 22:34:43.

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