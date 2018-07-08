В воскресенье состоится встреча футболистов сборной России с болельщиками

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В воскресенье состоится встреча футболистов сборной России с болельщиками

Футболисты сборной России проведут встречу с фанатами.

"Сегодня в 16.00 на фан-зоне на Воробьевых горах будет встреча с командой, она хочет поблагодарить своих болельщиков" - заявили в РФС.

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