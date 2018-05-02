В воскресенье сразу три игрока могут обойти Касильяса, Рауля и Йерро по количеству матчей в Эль Класико

Теги барселонареал мадридандрес иньесталионель мессисерхио рамос

В воскресенье сразу три игрока могут обойти Касильяса, Рауля и Йерро по количеству матчей в Эль КласикоВ ближайшее воскресенье сразу три игрока могут обойти легенд мадридского "Реала" Икера Касильяса, Рауля и Фернандо Йерро по количеству матчей, сыгранных в Эль Класико.

Так, на сегодняшний день по 37 раз участие в играх между королевским клубом и каталонской "Барселоной", помимо указанных выше футболистов, принимали также Андрес Иньеста, Лионель Месси и Серхио Рамос. Лидерами же по этому показателю являются Маноло Санчис, Франсиско Хенто (оба - "Реал") и Хави ("Барселона").

Напомним, Пике призвал "Реал" сделать чемпионский коридор "Барселоне". | soccernews.ru

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