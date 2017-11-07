В возможную сделку по Дибале Перес будет готов включить одного из ключевых игроков "Реала"

Теги реал мадридфлорентино пересказемироювентуспауло дибала

В возможную сделку по Дибале Перес будет готов включить одного из ключевых игроков "Реала"Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес активно изучает возможности подписания форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибала.

Так, по сведениям испанской прессы, одним из вариантов для подписания аргентинца босс королевского клуба рассматривает включение в сделку со "старой сеньоры" ведущего полузащитника своей команды Каземиро. По мнению Переса, роль бразильца в успехах "Реала" является сильно преувеличенной, поэтому такой обмен он видит вполне обоснованным.

Напомним, Неймар рассматривает вариант с переходом в "Реал". | soccernews.ru

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