В возвращении Балотелли заинтересованы два его бывших клуба

В возвращении форварда французской "Ниццы" Марио Балотелли заинтересованы два его бывших клуба, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, вариант с подписанием 27-летнего нападающего "орлят" уже ближайшим летом рассматривают итальянские "Милан" и "Интер". "Россонери" и "нерадзурри" могут заполучить игрока совершенно бесплатно, так как по окончанию текущего сезона у того истекает срок действия контракта с его клубом.

Напомним, Балотелли стал лучшим бомбардиром "Ниццы" в XXI веке. | soccernews.ru