В выборах президента РПЛ будет участвовать только один претендент

1 Теги сергей прядкинрпл

В выборах президента РПЛ будет участвовать только один претендент

Единственным претендентом на пост президента Российской Премьер-Лиги является Сергей Прядкин, сообщает журналист Василий Конов в своем Telegram-канале.

"В полночь истек срок выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ. Выборы состоятся 17 марта 2020 года. На выборы, по моей информации, идет действующий глава Лиги Сергей Прядки и ... И все! На 23:59 документы поступили лишь от него. Спрашивается - ну и на кой все это было? 17 марта Сергей Прядкин продлит свои полномочия. Ожидаемо. Реальных кандидатов как не было, так и нет", - написал Конов.

Несколько недель назад Прядкин сообщил, что клуб РПЛ единогласно выбрали его новым президентом организации на ближайшие пять лет. На данную новость негативно отреагировало руководство Российского футбольного союза, заявив, что перевыборы Прядкина прошли с нарушениями.

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Где-то я уже такое видел...

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