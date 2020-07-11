В январе 2014 года Джерард в матче "Ливерпуля" повредил свой пенис

Бывший клубный доктор "Ливерпуля" Эндрю Мэсси рассказал о ранее неизвестной травме экс-капитана "красных" Стивена Джеррарда.

По его словам, в январе 2014 года в матче Кубка Англии против "Борнмута" английский полузащитник, блокируя прострел, повредил свой пенис.

В итоге футболисту наложили четыре шва на половой орган.

Сам Джеррард подтвердил в комментарии Scottish Sun, что такой инцидент имел место.

"Мне поставили укол, а затем я старался не смотреть, что он делает. Я особо не разговаривал, потому что хотел, чтобы он полностью сосредоточился. Он хорошо сделал своё дело. Я не чувствовал боли", - рассказал легендарный хавбек.

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