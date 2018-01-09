В январе "Арсенал" может продать шесть игроков

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В январе "Арсенал" может продать шесть игроков

Во время зимнего трансферного окна "Арсенал" может продать шесть игроков, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "канониры" в январе готовы расстаться с Матье Дебюши, Франсисом Кокленом, Джеком Уилшером, Месутом Озилом, Алексисом Санчесом и Оливье Жиру.

Напомним, что "Арсенал" ведёт борьбу за Джонни Эванса. | http://soccernews.ru

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