В январе "Арсенал" может продать шесть игроков

Во время зимнего трансферного окна "Арсенал" может продать шесть игроков, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "канониры" в январе готовы расстаться с Матье Дебюши, Франсисом Кокленом, Джеком Уилшером, Месутом Озилом, Алексисом Санчесом и Оливье Жиру.

Напомним, что "Арсенал" ведёт борьбу за Джонни Эванса. | http://soccernews.ru