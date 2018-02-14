В январе "Барселона" была близка к отказу от трансфера Коутиньо в пользу Эриксена

В зимнее трансферное окно каталонская "Барселона" была близка к отказу от трансфера тогда еще полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в пользу его коллеги по амплуа из лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, ввиду нежелания "красных" идти на уступки в вопросе продаже своего игрока, "сине-гранатовые" уже были готовы переключить свое внимание на датского легионера "шпор". Однако решающим при подписании бразильца стало то, что видеть его в своей команде пожелал лично ведущий бомбардир "Барсы" Лионель Месси, а также изменение позиции мерсисайдского клуба в отношении возможного расставания с Коутиньо.

Напомним, "Барселона" отказалась от приобретения своей летней трансферной цели. | soccernews.ru