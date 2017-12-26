В январе "Барселона" намерена расстаться с четырьмя игроками

В зимнее трансферное окно каталонская "Барселона" намерена расстаться с четырьмя своими игроками, информирует Marca.

По сведениям издания, в январе "сине-гранатовые" будут готовы распрощаться за достойное вознаграждение с защитниками Хавьером Маскерано и Алейшем Видалем, а также вингерами Ардой Тураном и Жераром Деулофеу.

Напомним, в Видале заинтересованы "Севилья" и "Атлетико". | soccernews.ru