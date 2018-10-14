В январе Моуринью рассчитывает подписать трех игроков

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюфаузи гуламсергей милинкович-савичзлатан ибрагимович

В январе Моуринью рассчитывает подписать трех игроковВ зимнее трансферное окно главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассчитывает подписать трех игроков.

Так, по сведениям fichajes.com, который ссылается на британскую прессу, наставник "красных дьяволов" планирует приобрести полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича и защитника "Наполи" Фаузи Гулама. Кроме того, он всерьез раздумывает над возвращением на "Олд Траффорд" 37-летнего форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет сохранить Валенсию еще на один сезон. | soccernews.ru

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