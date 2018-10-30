В январе на трансферы Моуринью получит 115 миллионов евро

В зимнее трансферное окно руководство "Манчестер Юнайтед" выделит средства на укрепление состава команды, информирует The Guardian.

Так, по сведениям источника, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью получит в январе на новые трансферы 115 миллионов евро. Эту сумму наставник манкунианцев будет готов потратить на приобретение центрального защитника и игрока в линию атаки.

Напомним, в летнее трансферное окно клуб проигнорировал требование Моуринью выделить необходимую сумму на покупку футболиста в центр обороны.

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