В январе на трансферы Моуринью получит 115 миллионов евро

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В январе на трансферы Моуринью получит 115 миллионов евроВ зимнее трансферное окно руководство "Манчестер Юнайтед" выделит средства на укрепление состава команды, информирует The Guardian.

Так, по сведениям источника, главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью получит в январе на новые трансферы 115 миллионов евро. Эту сумму наставник манкунианцев будет готов потратить на приобретение центрального защитника и игрока в линию атаки.

Напомним, в летнее трансферное окно клуб проигнорировал требование Моуринью выделить необходимую сумму на покупку футболиста в центр обороны.

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