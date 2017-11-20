В январе Перес будет готов потратить 80 миллионов евро на нового форварда

Теги реал мадридфлорентино перес

В январе Перес будет готов потратить 80 миллионов евро на нового форвардаВ зимнее трансферное окно президент мадридского "Реала" Флорентино Перес будет готов потратить 80 миллионов евро на нового форварда.

По сведениям испанской прессы, босс королевского клуба решительно настроен укрепить линию атаки своей команды уже в январе. На данный момент "сливочные" рассматривают вариант с приобретением Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Набиля Фекира ("Лион"), Пьера-Эмерика Обамеянга ("Боруссия" Дортмунд), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Тимо Вернера ("РБ Лейпциг").

Напомним, Зидан недоволен уровнем игры, который демонстрируют три ведущих игрока "Реала". | soccernews.ru

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