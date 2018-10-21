В январе "Реал" может лишиться одного из своих лидеров

Теги реал мадридлука модричинтер милан

В январе "Реал" может лишиться одного из своих лидеровВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может лишиться одного из своих лидеров, информирует Football Espana.

Так, по информации источника, в январе "Сантьяго Бернабеу" может покинуть Лука Модрич. 33-летнего хавбека все еще соблазняет выгодным в финансовом плане контрактом миланский "Интер". Не исключено, что хорват может затребовать своей продажи в начале 2019-го года.

В текущем сезоне Модрич сделал 2 результативные передачи в 12 играх за "Реал". Его контракт с королевским клубом рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним,  Перес определил нового кандидата на замену Лопетеги. | soccernews.ru

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