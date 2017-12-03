В январе "Реал" может потратить на усиление состава 200 миллионов евро

Теги реал мадридфлорентино перес

В январе "Реал" может потратить на усиление состава 200 миллионов евроВ зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может потратить на усиление своего состава 200 миллионов евро.

Как информирует Marca, средства на приобретение новых игроков королевский клуб получит благодаря выгодному спонсорскому контракту, подписанному с одной из известных американских компаний. Не исключено, что президент "сливочных" Флорентино Перес выделит солидную сумму из этих средств на укрепление состава команды уже в январе.

Напомним, "Реал" провел переговоры с агентом Де Брюйне. | soccernews.ru

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