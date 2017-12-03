В январе "Реал" может потратить на усиление состава 200 миллионов евро

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" может потратить на усиление своего состава 200 миллионов евро.

Как информирует Marca, средства на приобретение новых игроков королевский клуб получит благодаря выгодному спонсорскому контракту, подписанному с одной из известных американских компаний. Не исключено, что президент "сливочных" Флорентино Перес выделит солидную сумму из этих средств на укрепление состава команды уже в январе.

Напомним, "Реал" провел переговоры с агентом Де Брюйне. | soccernews.ru