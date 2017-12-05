В январе "Реал" планирует сделать два приобретения

В зимнее трансферное окно мадридский "Реал" планирует сделать два приобретения, информирует Marca.

По сведениям издания, в январе королевский клуб намерен предпринять попытки подписать нового вратаря и центрального нападающего. Приоритетными кандидатурами на эти роли называются Кепа Аррисабалага ("Атлетик") и Мауро Икарди ("Интер") соответственно.

Напомним, Де Хеа озвучил свои требования "Реалу". | soccernews.ru