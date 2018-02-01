В январе "Реал" получил порядка 40 предложений о подписании игроков

Теги реал мадрид

В январе "Реал" получил порядка 40 предложений о подписании игроковМадридский "Реал" продолжает оставаться одним из самых популярных клубов мира не только среди болельщиков, но и у самих футболистов.

Так, по сведениям Marca, в течение зимнего трансферного окна королевский клуб получил в свой адрес порядка 40 предложений о подписании новых игроков. Однако в итоге "сливочные" так и не сделали в январе ни одного приобретения.

Напомним, Роналду хочет, чтобы летом "Реал" подписал четырех игроков. | soccernews.ru

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