В Японии показали, как распространяется коронавирус
В Японии провели эксперимент, благодаря которому стало понятно, как распространяется коронавирус COVID-19.
Всем участникам эксперимента обработали руки специальным веществом, которое светится в темноте. Через несколько минут свет в комнате выключили и все смогли увидеть, к чему они за это время прикасались.
クルーズ船で感染拡大を招いたとされる接触感染がどのようにして起きるのか、ＮＨＫが専門家と共同で実験を行ったところ、ウイルスに見立てた塗料は多数の人が触るものを介して広がることが確認されました。https://t.co/exeyyRXQiD pic.twitter.com/NCHGyJyXRw— NHKニュース (@nhk_news) May 8, 2020
В настоящее время коронавирусом во всем мире заразились более четырех миллионов 300 тысяч человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 291 тысячи человек.
Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все национальные чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18