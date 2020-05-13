В Японии показали, как распространяется коронавирус

Теги коронавирус

В Японии показали, как распространяется коронавирус

В Японии провели эксперимент, благодаря которому стало понятно, как распространяется коронавирус COVID-19.

Всем участникам эксперимента обработали руки специальным веществом, которое светится в темноте. Через несколько минут свет в комнате выключили и все смогли увидеть, к чему они за это время прикасались.

В настоящее время коронавирусом во всем мире заразились более четырех миллионов 300 тысяч человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались более 291 тысячи человек.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавируса в Европе приостановлены все национальные чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Также приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы.

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