В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

"Йовил Таун" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Хьюиш Парк" (Йовил, Англия)

Начало матча: 22:55

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир)

Ближайший уик-энд ознаменуется в Англии матчами четвертого раунда Кубка страны. Одним из первых в борьбу вступает "Манчестер Юнайтед", который сыграет свой поединок в пятницу вечером. Соперником манкунианцев выступит "Йовил Таун" – представитель четвертого по силе дивизиона Англии. Что интересно, за последние 70 лет пути-дорожки двух клубов пересекались дважды. Оба раза – в Кубке Англии, а дальше по сетке проходили "красные дьяволы".

Как это ни странно, но даже в Лиге 2 "Йовил" борется за выживание. На данный момент в турнирной таблице своего дивизиона команда занимает 21-е место, всего в двух очках от зоны вылета. К игре против гранда английского футбола "перчаточники" подходят после домашнего поражения от "Честерфилда" со счетом 1:2, хотя перед этим не проигрывал три поединка кряду. Выиграть "Йовилу" удалось всего два из шести последних матчей во всех турнирах. А на своем поле команда проиграли только три из десяти предыдущих матчей, одержав пять побед в основное время, и трижды сыграв вничью.

В текущем розыгрыше Кубка Англии "перчаточники" прошли "Саутенд Юнайтед" (1:0), "Порт Вейл" (ничья 1:1 и победа 3:2 в дополнительное время) и "Брэдфорд" (2:0). В основное время эта команда не проиграла ни одного из десяти предыдущих матчей Кубка страны. Интересно, что последнее поражение по итогам 90 минут "Йовил" потерпел в январе 2015 года как раз от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:2.

Манкунианцы сейчас в лидерах Премьер-лиги. В чемпионате команде Жозе Моуринью уже вряд ли достать "горожан", однако и за место в первой четверке "красным дьяволам" борьба предстоит нешуточная. "МЮ" сейчас в отличной форме. Команда выиграла четыре последних поединка подряд, а в пяти предыдущих даже не пропускала. Кубок Англии, по сути, является единственным трофеем, который еще могут взять манкунианцы на внутренней арене. На предыдущем этапе турнира "Манчестер Юнайтед" дома обыграл "Дерби Каунти" со счетом 2:0.

Отдельно стоит отметить, что в этом матче может состояться дебют за "МЮ" игрока сборной Чили Алексиса Санчеса. Компанию в атаке ему скорее всего составят Лукаку и Рэшфорд. Впрочем, окончательное решение по составу примет Моуринью и только он знает сколько игроков основы выйдет на этот матч.

Интересные факты противостояния "Йовила" и "Манчестера Юнайтед":

"Манчестер Юнайтед" дважды обыгрывал "Йовил" в розыгрышах Кубка Англии (в 1949 и 2015 г.г.)

"Сухая" серия "Манчестер Юнайтед" длится 5 матчей (4 победы и ничья)

"Перчаточники" не проиграли ни одного из последних 10 матчей турнира в основное время

"Йовил" находится в двух очках от вылета из четвертого дивизиона Англии

Ориентировочные составы на игру:

"Йовил": Крысяк – Джеймс, Смит, Совунми, Диксон, Грэй, Грин, Бёрд, Сантос, Сарридж, Зоко.

"Манчестер Юнайтед": Ромеро – Линделёф, Смоллинг, Рохо, Шоу, Каррик, Эррера, Феллайни, Лукаку, Рэшфорд, Санчес.

Прогноз на матч "Йовил" – "Манчестер Юнайтед":

Основой с "Йовилом" Жозе Моуринью вряд ли сыграет, но и второго состава ждать не стоит. Никто в стане "красных дьяволов" не желает участвовать в переигровке, поэтому манкунианцы постараются решить вопрос выхода в следующий раунд уже в этой встрече. Учитывая, насколько надежно игроки "МЮ" действуют в обороне, вряд ли они пропустят, хотя и много не забьют. "Йовил" дома не так уж и плохо действует в обороне.

На победу "Манчестер Юнайтед" букмекеры предлагают крайне низкий коэффициент 1.12 баллов. Ничейный исход оценивается с коэффициентом – 8.50, а вот победа "перчаточников" выглядит фантастическим вариантом (коэффициент 21.00 балл).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Также читайте! "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Моуринью