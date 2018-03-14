В юношескую сборную Испании вызвано больше игроков из "Манчестер Сити", чем из "Реала" и "Барселоны"

Сразу трое молодых футболистов "Манчестер Сити" вызваны в юношескую сборную Испании (U-17), сообщает City Watch.

В национальную команду получили приглашения 17-летние Эрик Гарсия и Набиль Туази, а также 16-летний Ричард Дьонку.

Стоит отметить, что из "Реала" и "Барселоны" вызваны только по два игрока.

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