В "Ювентусе" недовольны игрой Дибалы

Теги ювентуспауло дибала

В "Ювентусе" недовольны игрой ДибалыВ туринском "Ювентусе" остались недовольны игрой в последних матчах своего ведущего форварда Пауло Дибалы.

Так, по сведениям FootMercato, который ссылается на итальянскую прессу, в вину 24-летнему нападающему были поставлены его выступления во вчерашнем матче Серии А против "Наполи" и первом поединке 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

В нынешнем сезоне Дибала забил 25 мячей и сделал 6 результативных передач в 41 матче за "Ювентус".

Напомним, Аллегри назвал игру против "Интера" решающей для "Ювентуса". | soccernews.ru

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