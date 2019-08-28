В "Ювентусе" недовольны нежеланием Сарри бросить курить

Теги маурицио сарриювентус

В "Ювентусе" недовольны нежеланием Сарри бросить курить

Руководство "Ювентуса" выразило недовольство по поводу того, что главный тренер команды Маурицио Сарри не хочет бросать курить. Об этом сообщает Ansa.

В "Ювентусе" обеспокоены здоровьем специалиста. Ранее сообщалось, что у него диагностировано воспаление легких, из-за которого он попал в больницу.

После того, как Сарри был выписан из больницы, его заметили с пачкой сигарет.

Напомним, итальянец возглавил "Ювентус" этим летом, однако на матче 1-го тура он не присутствовал из-за болезни. 

31 августа "Ювентус" на своем поле сыграет с "Наполи" в рамках 2-го тура чемпионата Италии. Начало встречи - в 21:45 (мск).

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