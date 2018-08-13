В "Ювентусе" обозначили задачи на новый сезон

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В "Ювентусе" обозначили задачи на новый сезонПрезидент "Ювентуса" Андреа Аньелли рассказал о том, какие цели команда преследует в Лиге Чемпионов в новом сезоне.

По его словам, главная задача туринцев - победа в Лиге чемпионов.

"Это будет трудный год, но тот, где мы должны перейти от мечты к цели, - приводит Football Italia слова Аньелли. - Лига Чемпионов должна стать нашей целью в этом сезоне. А также чемпионат и кубок страны. Мы домы действительно должны поставить перед собой цель выиграть все. Чтобы достичь этого, Макс Аллегри и его помощники хорошо знают, что нам нужно работать изо дня в день, чтобы в конце пожинать плоды. Это будет чрезвычайно сложная кампания, полная страсти, и я не могу дождаться ее начала", - сказал он.

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