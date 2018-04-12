В "Ювентусе" обвинили Коллину в предвзятости к клубам из Италии
Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли обрушился с критикой в адрес судейства в четвертьфинале Лиги Чемпионов против "Реала" (3:1).
В своей речи он обвинил главу судейского корпуса союза Пьерлуиджи Коллину в том, что он назначает "плохих" арбитров в матчах итальянских команд.
"Мы должны сохранять спокойствие и проанализировать ситуацию. Я видел недавние моменты в матчах итальянских клубов в еврокубках. Я говорю о "Милане" в матче с "Арсеналом" и сегодняшней игре. Нам точно необходима система ВАР в Лиге чемпионов.
Речь не идет об одном-двух моментах. Это большой турнир, который приносит много дененг и престиж. Мы не можем допустить, чтобы подобное происходило. По какой-то причине тщеславный глава судей в УЕФА пытается доказать, что он беспристрастен к итальянским командам и продолжает назначать арбитров, выступающих против нас.
Если у УЕФА не хватает хороших судей, то мы можем помочь их обучить. В плей-оф нам точно нужны хорошие судьи и система ВАР. Судья за линией ворот - это не то же самое, что главный арбитр перед видеоповтором.
Часто судьи ошибаются, так же, как и арбитры, но этот чиновник полностью потерял контроль над ситуацией. Думаю, судья увидит то, что он сделал, и будет самым несчастным человеком", - сказал он.
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