В "Ювентусе" объяснили, почему Роналду оказался в "Манчестер Юнайтед", а не в "Сити"

Фото сайт "Ювентуса"

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Федерико Черубини рассказал об уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

"Нас не устраивало предложение "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" вёл переговоры совсем по-другому. Сразу видно, что это клуб с традициями. Иначе данная история закончиться не могла, учитывая позицию Роналду. Мы не могли заставить игрока остаться в команде, ведь он больше не признавал нас. Мы уважаем Криштиану, но я считаю, что клуб важнее любого футболиста", - приводит слова Черубини Goal.com.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

"МЮ" выкупил права на португальца за 15 миллионов евро + 8 миллионов в виде бонусов.

Не пропустите: Мама Роналду показала шоколадную статую сына. | http://soccernews.ru