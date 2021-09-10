В "Ювентусе" объяснили, почему Роналду оказался в "Манчестер Юнайтед", а не в "Сити"

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В "Ювентусе" объяснили, почему Роналду оказался в "Манчестер Юнайтед", а не в "Сити"

Фото сайт "Ювентуса"

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Федерико Черубини рассказал об уходе из клуба нападающего Криштиану Роналду.

"Нас не устраивало предложение "Манчестер Сити", а "Манчестер Юнайтед" вёл переговоры совсем по-другому. Сразу видно, что это клуб с традициями. Иначе данная история закончиться не могла, учитывая позицию Роналду. Мы не могли заставить игрока остаться в команде, ведь он больше не признавал нас. Мы уважаем Криштиану, но я считаю, что клуб важнее любого футболиста", - приводит слова Черубини Goal.com.

Роналду выступал за "Ювентус" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 101 гол и сделал 22 ассиста.

"МЮ" выкупил права на португальца за 15 миллионов евро + 8 миллионов в виде бонусов.

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