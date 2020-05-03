В "Ювентусе" оценили вероятность трансфера Погба



Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что вероятность трансфера французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба невелика.

"Погба является блистательным футболистом и чемпионом. Впрочем, после кризиса все изменится. Для таких игроков, как Погба, теперь будет меньше клубов, которые смогут платить им высокую зарплату", - приводит слова Паратичи в интервью Sky Italia.

Зарплата Погба в "Манчестер Юнайтед" составляет около 17 миллионов евро в год. Хавбек является самым дорогим трансфером в истории английского клуба. В 2016 году "МЮ" купил француза за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел восемь матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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