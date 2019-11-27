В "Ювентусе" оценили вероятность трансфера Ракитича

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В "Ювентусе" оценили вероятность трансфера Ракитича
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что клуб не собирается покупать хорватского полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.

"У нас отличный состав. В данный момент мы не нуждаемся в усилении. У нас все отлично на любой позиции", - приводит слова Паратичи ESPN.

Ранее сообщалось, что полузащитник готов покинуть "Барселону", так как хочет иметь постоянную игровую практику.

В нынешнем сезоне 31-летний Ракитич провел за каталонский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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