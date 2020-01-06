В "Ювентусе" оценили вероятность ухода Джана и Рабьо

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В "Ювентусе" оценили вероятность ухода Джана и Рабьо
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что клуб не собирается расставаться с полузащитниками немцем Эмре Джаном и французом Адрианом Рабьо.

"Джан наверняка останется в "Ювентусе". Эмре интересуются многие клубы, но он очень важен для нас. 

Рабьо перешел в нашу команду после того, как не играл на протяжении восьми месяцев. Ему необходимо время, чтобы набрать форму. Когда он выходил на поле, то хорошо проявил себя", - приводит слова Паратичи Football Italia.

В нынешнем сезоне 24-летний Рабьо провел за "Ювентус" 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. На счету 25-летнего Джана семь матчей без результативных действий.

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