В "Ювентусе" оценили вероятность возвращения Погба

Теги ювентусманчестер юнайтедполь погба

В "Ювентусе" оценили вероятность возвращения Погба
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сомневается, что клубу удастся приобрести французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"В футболе нет ничего невозможного, но в случае с возвращением Погба все очень сложно. Поль, бесспорно, является прекрасным футболистом, поэтому посмотрим. Усилить "Ювентус" очень непросто", - приводит слова Паратичи Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 25-летний Погба может рассмотреть вариант с возвращением в "Ювентус", если "Манчестер Юнайтед" не попадет в Лигу Чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Напомним, что хавбек перешел в "МЮ" из "Ювентуса" летом 2016 года за 105 миллионов евро.

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