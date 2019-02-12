В "Ювентусе" оценили возможность продажи Дибалы

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В "Ювентусе" оценили возможность продажи Дибалы

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что туринский клуб не собирается продавать аргентинского нападающего Пауло Дибалу.

"Ювентус" могут покинуть только те игроки, которые захотят этого. Нам сложно усилить состав. Вот кто сильнее Дибалы? Месси, но его сложно купить. Также я сомневаюсь насчет Неймара", - приводит слова Паратичи La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что Дибала может покинуть "Ювентус" из-за конфликта с главным тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри.

В нынешнем сезоне 25-летний Дибала провел 28 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

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