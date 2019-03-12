В "Ювентусе" определили нового фаворита на пост главного тренера

Теги ювентусдидье дешаммассимилиано аллегри

В "Ювентусе" определили нового фаворита на пост главного тренера

Новым главным тренером "Ювентуса" может стать наставник сборной Франции Дидье Дешам, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, руководство туринского клуба рассматривает кандидатуру Дешама в качестве преемника нынешнего наставника Массимилиано Аллегри. Также "Ювентус" интересуется Антонио Конте, который ранее уже тренировал команду.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" вел переговоры с Зинедином Зиданом, но француз предпочел вернуться в "Реал".

Не пропустите: В "Ювентусе" шокированы возвращением Зидана в "Реал". | http://soccernews.ru

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