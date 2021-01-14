В "Ювентусе" отреагировали на информацию об интересе к Шомуродову

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи дал комментарии по поводу слухов, сватающих в клуб форвардов "Дженоа" Эльдора Шомуродова и Джанлуку Скамакку.

"У нас конкурентоспособный состав. Но если на рынке будут выгодные варианты, то мы воспользуемся ими. Если нет, то спешить незачем", - цитирует Паратичи Football Italia.

Шомуродов сыграл за "Дженоа" после перехода из "Ростова" в октябре 12 матчей, отличился 2 голами и 2 ассистами.

Скамакка в текущем сезоне провёл за "грифонов" 16 игр, забил 6 мячей и сделал 1 результативную передачу. Права на него принадлежат "Сассуоло".

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