В "Ювентусе" отреагировали на изображение Роналду в форме ПСЖ

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В "Ювентусе" отреагировали на изображение Роналду в форме ПСЖ

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Лапо Элькан, член семьи Аньелли, владеющей "Ювентусом", прокомментировал поступок Халифа бин Хамада Аль-Тани, брата владельца ПСЖ, который опубликовал изображение, на котором нападающий туринского клуба Криштиану Роналду одет в форму французского клуба.

"Роналду является игроком "Ювентуса". Неуважительно одевать его в форму другой команды, словно он игрушка. Если Криштиану сменит клуб, то его все равно будут уважать как мужчинку, и как спортсмена", - написал Элькан в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что 36-летний Роналду хочет уйти из "Ювентуса" до закрытия летнего трансферного окна. Приоритетом для португальца является переход в "Манчестер Сити".

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