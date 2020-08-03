В "Ювентусе" отреагировали на слухи о возможном увольнении Сарри
"Ювентус" пока не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри, об этом заявил спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.
"Увольнение Сарри в случае вылета из Лиги Чемпионов от "Лиона"? По одному матчу нельзя оценивать весь сезон. Скудетто - это всегда выдающийся результат, а девять титулов подряд - это вообще нечто немыслимое. Поэтому давайте ценить текущие результаты, которые были достигнуты благодаря тяжёлой и кропотливой работе", - цитирует Паратичи Football Italia.
61-летний Сарри возглавил "старую синьору" в июне прошлого года, заключив с клубом трёхлетний контракт.
Матч "Ювентус" - "Лион" состоится 7 августа. В первой встрече французы выиграли со счётом 1:0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17