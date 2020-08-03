В "Ювентусе" отреагировали на слухи о возможном увольнении Сарри

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В "Ювентусе" отреагировали на слухи о возможном увольнении Сарри

"Ювентус" пока не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Маурицио Сарри, об этом заявил спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи.

"Увольнение Сарри в случае вылета из Лиги Чемпионов от "Лиона"? По одному матчу нельзя оценивать весь сезон. Скудетто - это всегда выдающийся результат, а девять титулов подряд - это вообще нечто немыслимое. Поэтому давайте ценить текущие результаты, которые были достигнуты благодаря тяжёлой и кропотливой работе", - цитирует Паратичи Football Italia.

61-летний Сарри возглавил "старую синьору" в июне прошлого года, заключив с клубом трёхлетний контракт.

Матч "Ювентус" - "Лион" состоится 7 августа. В первой встрече французы выиграли со счётом 1:0.

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