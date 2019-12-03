В "Ювентусе" отреагировали на вручение "Золотого мяча" Месси

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В "Ювентусе" отреагировали на вручение "Золотого мяча" Месси
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал третье место португальского нападающего Криштиану Роналду в голосовании за "Золотой мяч"-2019.

"Сейчас не самое сложное время для Роналду. Мы всегда считали, что он заслуживает вручения "Золотого мяча". Голосование всегда вызывает вопросы.

Я повторюсь, сейчас не самый сложный момент для Криштиану. Он не участвовал в тренировках из-за травмы колена. Мы благодарны ему за то, что он выходил на поле не в лучшем состоянии. Безусловно, Роналду остается в "Ювентусе", - приводит слова Паратичи Corriere dello Sport.

Напомним, что "Золотой мяч" в шестой раз в карьере завоевал нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Не пропустите: Агент Роналду высказался о вручении Месси "Золотого мяча". | http://soccernews.ru
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