В "Ювентусе" отреагировали на вручение "Золотого мяча" Месси



Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи прокомментировал третье место португальского нападающего Криштиану Роналду в голосовании за "Золотой мяч"-2019.

"Сейчас не самое сложное время для Роналду. Мы всегда считали, что он заслуживает вручения "Золотого мяча". Голосование всегда вызывает вопросы.

Я повторюсь, сейчас не самый сложный момент для Криштиану. Он не участвовал в тренировках из-за травмы колена. Мы благодарны ему за то, что он выходил на поле не в лучшем состоянии. Безусловно, Роналду остается в "Ювентусе", - приводит слова Паратичи Corriere dello Sport.

Напомним, что "Золотой мяч" в шестой раз в карьере завоевал нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

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