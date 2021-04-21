В "Ювентусе" отреагировали на выходе клубов из Суперлиги

Теги ювентуссуперлига (европейская)

В "Ювентусе" отреагировали на выходе клубов из СуперлигиФото: Твиттер @juventusfc 
"Ювентус" на своем официальном сайте разместил заявление по поводу Суперлиги.

"Нам известно о намерениях некоторых клубов выйти из проекта, хотя необходимые процедуры, предусмотренные соглашением между клубами, не были выполнены. В этом контексте мы считаем, что сейчас есть относительно небольшие шансы на то, что проект будет завершен в первоначально задуманной форме. Хотя "Ювентус" все еще убежден в надежности спортивных, коммерческих и юридических аспектах турнира. Клуб сохраняет приверженность созданию долгосрочных ценностей для клуба и всей футбольной индустрии", — говорится в сообщении.

Напомним, распад проекта Суперлиги начался с того, что все клубы АПЛ отказались от участия после давления со стороны УЕФА, болельщиков и футболистов.

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