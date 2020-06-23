В "Ювентусе" подтвердили переговоры с "Барселоной" по обмену Пьянича на Артура

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В "Ювентусе" подтвердили переговоры с "Барселоной" по обмену Пьянича на Артура

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сделал заявление о возможном обмене полузащитниками с "Барселоной".

Напомним, что клубы уже не первую неделю пытаются согласовать сделку, в рамках которой Миралем Пьянич отправится в каталонский клуб, а Артур - в туринский.

"Мы часто общаемся с "Барселоной", но сейчас наши команды проводят важные матчи, поэтому мы решили приостановить переговоры. Все стороны должны договориться, оба игрока должны дать согласие. Поэтому у нас нет привязки к какой-либо дате", - приводит слова Паратичи Football Italia.

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 56 миллионов евро, а боснийца - в 52 миллиона.

Не пропустите: "Ювентус" предложил Артуру зарплату почти в два раза больше, чем в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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