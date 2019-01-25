В "Ювентусе" приняли важное решение по Бенатиа

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В "Ювентусе" приняли важное решение по Бенатиа

"Ювентус" может расстаться с марокканским защитником Мехди Бенатиа, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб продаст футболиста в зимнее трансферное окно, если успеет найти ему замену. Интерес к игроку проявляют "Шальке", "Марсель", а также катарский "Аль-Духайль", который предложил за него 10 миллионов евро.

Сам игрок готов сменить клуб, так как хочет получать регулярную игровую практику.

В нынешнем сезоне 31-летний Бенатиа провел за "Ювентус" всего шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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