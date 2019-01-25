В "Ювентусе" приняли важное решение по Бенатиа
"Ювентус" может расстаться с марокканским защитником Мехди Бенатиа, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, итальянский клуб продаст футболиста в зимнее трансферное окно, если успеет найти ему замену. Интерес к игроку проявляют "Шальке", "Марсель", а также катарский "Аль-Духайль", который предложил за него 10 миллионов евро.
Сам игрок готов сменить клуб, так как хочет получать регулярную игровую практику.
В нынешнем сезоне 31-летний Бенатиа провел за "Ювентус" всего шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8