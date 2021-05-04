В "Ювентусе" приняли важное решение по Бернардески

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В "Ювентусе" приняли важное решение по Бернардески

Фото: инстаграм Федерико Бернардески/Автор неизвестен

Туринский "Ювентс" намерен продать полузащитника Федерико Бернардески в летнеt трансферное окно, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, руководство туринского клуба не рассчитывает на игрока и летом выставит его на трансфер. Контракт Бернардески с "Ювентусом" истекает через год, поэтом сумма трансфера не будет высокой.

В нынешнем сезоне 27-летний Бернардески провел за "Ювентус" 38 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи.

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