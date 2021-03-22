В "Ювентусе" произошел серьезный конфликт после поражения от "Беневенто"

Фото: твиттер Toi Sports/Автор неизвестен

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло и президент туринского клуба Андреа Аньелли сильно поругались после поражения команды в матче 28-го тура чемпионата Италии с "Беневенто" (0:1), сообщает Football Italia.

По сведениям издания, очевидцы слышали, как Пирло и Аньелли кричали друг на друга в раздевалке. Болельщики туринского клуба винят в неудачах команды и тренера, и президента.

Ожидается, что Пирло доработает до конца сезона, после чего будет рассмотрен вариант о его будущем.

Напомним, что "Ювентус" вылетел из Лиги Чемпионов, а в Серии А занимает только третье место.

Не пропустите: "Ювентус" определился с будущим Роналду. | http://soccernews.ru