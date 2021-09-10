В "Ювентусе" прокомментировали уход Роналду

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В "Ювентусе" прокомментировали уход РоналдуФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Федерико Керубини высказался об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду и возвращение форварда Мойзе Кина.

"Когда Роналду сказал, что хочет уйти, мы сразу подумали лишь об одном. Не о том, что Роналду уходит, а значит, его надо заменить. А о том, что Роналду уходит, а значит, нам надо подумать о будущем.

Так что Кин – это не замена Роналду. Это лишь один из элементов плана по построению другой команды – но продолжающей побеждать", – сказал Керубини.

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