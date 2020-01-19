В "Ювентусе" прокомментировали возможность обмена Бернардески на Ракитича
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи опроверг информацию о том, что туринский клуб может обменять нападающего Федерико Бернардески на хорватского полузащитника "Барселоны" Ивана Ракитича.
"У нас была беседа с "Барселоной" летом. Тогда обсуждался вариант обмена Бернардески на Ракитича. Но ни одна из сторон не сделала конкретного предложения", - приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что в обмене заинтересованы оба футболиста, так как они не имеют твердого места в основном составе.
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|Реал Вальядолид
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|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
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|20
|14