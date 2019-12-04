В "Ювентусе" рассказали, какую цель поставил перед собой Роналду на 2020-й год



Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду намерен завоевать "Золотой мяч" в следующем году.

"В следующем году "Золотой мяч" станет целью Роналду. С победой в Лиге Чемпионов он мог бы приблизиться к ней. Криштиану хочет доказать, что он является номером один", - приводит слова Паратичи Sky Sports Italia.

Напомним, что в голосовании за "Золотой мяч"-2019 Роналду занял третье место. Обладателем награды стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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