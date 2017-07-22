В "Ювентусе" рассказали о будущем Дибалы

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В "Ювентусе" рассказали о будущем ДибалыГлавный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что его не тревожат слухи о нападающем команды Пауло Дибале.

По версии СМИ, аргентинец станет заменой Неймару в "Барселоне".

"Я не боюсь потерять Дибалу. С другой стороны, не знаю точно, что происходит с Неймаром в контексте его перехода в ПСЖ. Так что не знаю, будет ли "Барселона" приобретать замену ему. Это то, что находится вне моего контроля, и поэтому я не обеспокоен", - сказал он.

Читайте: Дибала готов заменить Неймара в "Барселоне" | http://soccernews.ru

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