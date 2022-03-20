В "Ювентусе" рассказали о трансфере Влаховича
Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен
Генеральный директор туринского "Ювентуса" Маурицио Арривабене высказался о трансфере нападающего сборной Сербии Душана Влаховича.
"Мы подписали Влаховича и Закарию, думая о текущем и следующем сезонах. Вокруг Душана крутились другие клубы, и мы подумали, что если будем тянуть до лета, то шансов на переход у нас будет меньше, чем у английских и испанских команд.
Мы убедились в том, что его можно купить сразу, определили, как покрыть траты за счет потенциальной продажи игроков. Мы сделали "Фиорентине" предложение, после чего нам был дан зеленый свет как клубом, так и агентами футболиста.
То, что мы к тому моменту уже договорились с игроком, не соответствует действительности. Это неправда. Мы начали переговоры только после разрешения "Фиорентины". Но он хотел только в "Ювентус", – приводит слова Арривабене Corriere dello Sport.
Напомним, что "Ювентус" заплатил за Влаховича 80 миллионов "Фиорентине".
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|26
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17