В "Ювентусе" рассказали о трансфере Влаховича

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Маурицио Арривабене высказался о трансфере нападающего сборной Сербии Душана Влаховича.

"Мы подписали Влаховича и Закарию, думая о текущем и следующем сезонах. Вокруг Душана крутились другие клубы, и мы подумали, что если будем тянуть до лета, то шансов на переход у нас будет меньше, чем у английских и испанских команд.

Мы убедились в том, что его можно купить сразу, определили, как покрыть траты за счет потенциальной продажи игроков. Мы сделали "Фиорентине" предложение, после чего нам был дан зеленый свет как клубом, так и агентами футболиста.

То, что мы к тому моменту уже договорились с игроком, не соответствует действительности. Это неправда. Мы начали переговоры только после разрешения "Фиорентины". Но он хотел только в "Ювентус", – приводит слова Арривабене Corriere dello Sport.

Напомним, что "Ювентус" заплатил за Влаховича 80 миллионов "Фиорентине".

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