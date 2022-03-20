В "Ювентусе" рассказали о трансфере Влаховича

Теги ювентусдушан влаховичтрансферы

В "Ювентусе" рассказали о трансфере Влаховича

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

Генеральный директор туринского "Ювентуса" Маурицио Арривабене высказался о трансфере нападающего сборной Сербии Душана Влаховича.

"Мы подписали Влаховича и Закарию, думая о текущем и следующем сезонах. Вокруг Душана крутились другие клубы, и мы подумали, что если будем тянуть до лета, то шансов на переход у нас будет меньше, чем у английских и испанских команд.

Мы убедились в том, что его можно купить сразу, определили, как покрыть траты за счет потенциальной продажи игроков. Мы сделали "Фиорентине" предложение, после чего нам был дан зеленый свет как клубом, так и агентами футболиста.

То, что мы к тому моменту уже договорились с игроком, не соответствует действительности. Это неправда. Мы начали переговоры только после разрешения "Фиорентины". Но он хотел только в "Ювентус", – приводит слова Арривабене Corriere dello Sport.

Напомним, что "Ювентус" заплатил за Влаховича 80 миллионов "Фиорентине".

Также не пропустите: Нойер побил рекорд Кана. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 19 марта

Главные новости дня: 19 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов