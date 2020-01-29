В "Ювентусе" решили не расставаться с Бернардески
Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески не покинет туринский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.
По сведениям издания, футболист останется в стане клуба как минимум до лета. Главный тренер туринцев Маурицио Сарри намерен использовать игрока на позиции центрального хавбека с функциями "бокс-ту-бокс" (от штрафной до штрафной).
Ранее сообщалось, что Бернардески может быть использован в сделке по обмену игроками с "Миланом" или "Барселоной".
В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|21
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|21
|31
|7
|Парма
|21
|31
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Хеллас Верона
|20
|29
|10
|Наполи
|21
|27
|11
|Болонья
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Фиорентина
|21
|25
|14
|Удинезе
|21
|24
|15
|Сассуоло
|21
|23
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|21
|15