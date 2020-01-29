В "Ювентусе" решили не расставаться с Бернардески

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В "Ювентусе" решили не расставаться с Бернардески

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Бернардески не покинет туринский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист останется в стане клуба как минимум до лета. Главный тренер туринцев Маурицио Сарри намерен использовать игрока на позиции центрального хавбека с функциями "бокс-ту-бокс" (от штрафной до штрафной).

Ранее сообщалось, что Бернардески может быть использован в сделке по обмену игроками с "Миланом" или "Барселоной".

В нынешнем сезоне 25-летний футболист провел за клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ и "Ювентус" не смогли договориться по обмену игроками. | http://soccernews.ru

 
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