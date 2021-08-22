В "Ювентусе" сделали заявление о будущем Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед рассказал, почему португальский нападающий Криштиану Роналду остался в запасе на матч 1-го тура чемпионата Италии против "Удинезе".

"Не нужно создавать сенсацию на пустом месте. Это наше совместное решение вместе с Криштиану. Все нормально. Сейчас он не в лучшей форме. Но он точно остается в "Ювентусе", — приводит слова Недведва Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что форвард хочет покинуть "Ювентус" до закрытия летнего трансферного окна.

36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего он провел за клуб 133 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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