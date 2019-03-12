В "Ювентусе" шокированы возвращением Зидана в "Реал"

4 Теги реал мадридювентусзинедин зидан

В "Ювентусе" шокированы возвращением Зидана в "Реал"

В "Ювентусе" шокированы возвращением Зинедина Зидана на тренерский мостик мадридского "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, руководство туринского клуба планировало летом пригласить француза возглавить команду вместо Массимилиано Аллегри.

Кандидатура Зидана была приоритетной для менеджмента "старой синьоры" и ведущих футболистов, в частности, Криштиану Роналду.

Напомним, что 46-летний специалист заключил с "Реалом" контракт до 2022 года. Он сменил уволенного Сантьяго Солари.

Не пропустите: Усиление для Зидана уже сейчас. Как живется игрокам "Реала" в аренде. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Горбатым ещё горбатиться и горбатится до Зидана. Не перевариваю гоббов и мессидрочеров.

Ответить
МАДРИД
МАДРИД

Кто бы сомневался, что Зидан так поступит. Ведь зарплата Аллегри в Ювентусе всего7,5 миллиона, а в Реале будет больше чем в дважды!

Ответить
петушалду
петушалду

ахахахаха Обменял Зидан гея на Винисиуса, видимо понял, что с заднеприводным уже ничего не светит!

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Благодаря мне, Зизу в Реале стал лучшим тренером мира, а без меня - станет лузером!!!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Опубликована символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии InStat

Опубликована символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии InStat

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов