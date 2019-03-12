В "Ювентусе" шокированы возвращением Зидана в "Реал"

В "Ювентусе" шокированы возвращением Зинедина Зидана на тренерский мостик мадридского "Реала", сообщает AS.

По сведениям издания, руководство туринского клуба планировало летом пригласить француза возглавить команду вместо Массимилиано Аллегри.

Кандидатура Зидана была приоритетной для менеджмента "старой синьоры" и ведущих футболистов, в частности, Криштиану Роналду.

Напомним, что 46-летний специалист заключил с "Реалом" контракт до 2022 года. Он сменил уволенного Сантьяго Солари.

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